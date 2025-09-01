ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş kadrosu son yıllarda o kadar çok savruldu ki, ne sistem ne de oyuncu değişiklikleri bir türlü yerine oturmuyor. Rota o kadar şaşmış durumda ki kim gelirse gelsin bir oyun bulup doğru oyuncu pozisyonlarına yerleştirene kadar büyük kayıplara yaşanıyor.

Sergen hoca da dışardan takip ettiği oyuncuları içeride yönetme farkını dün akşam kötü bir tecrübe ile test etti. Oyuncuların karakterlerini, ruh hallerini, takım içindeki ilişkilerini anlamak biraz zaman alıyor. Bu tarafına söylenecek bir şey yok. Fakat oyuncuların pozisyon tercihleriyle ilgili dün akşam çok doğru kararları yoktu. Bir oyuna hakim olmanın en temel noktası orta alandan geçiyor. İki sezondur hiç tartışmasız bu bölgenin en iyi oyuncusu Rafa Silva. Rafa'yı çizgiye çıkardığınızda Beşiktaş'ın hücum gücünü yok ediyorsunuz. Bir de bu sezon takıma katılan Orkun'u sırtı kaleye dönük 10 numara pozisyonuna alarak etkisizleştirdiğinizde Beşiktaş'ın orta alanı çok yavan hale geliyor. Dün akşam da böyle oldu. Oyuna hükmedemediğiniz zaman ne hücumda ağırlık kurabiliyorsunuz ne de doğru savunma yapabiliyorsunuz. Beşiktaş'ın 3 tane yaratıcı oyuncusu var. Muçi ve Rafa kanatlarda, Orkun da kendi doğal pozisyonunun dışında oynatarak Beşiktaş, kendi ayağına prangaları takmış oldu. Bir de buna savunmanın merkezinde oynayan Uduokhai ve Djalo'nun çok ciddi savunma hataları eklenince Beşiktaş hiç beklenmeyen oyun ve sonuç ortaya çıktı.