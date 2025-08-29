ALİ GÜLTİKEN

Arkadaşlarla toplansak bu yaşımızda biz bile bundan kötüsünü yapamazdık. Bu kimliksizliği ve reaksiyonsuzluğu anlamak mümkün değil. Bir anlam verip bir yere konumlandırmak da mümkün görünmüyor. 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü ve hakem kararlarını bir kenara koysak da ilk yarıyı nasıl tarif edeceğiz onu da bilemiyorum. Bu kadar beş benzemezi bir araya getirmek beceri işi. Bu kadar savunmacıyla oyuna başlamak, oyunu bu kadar yavaş ve isteksiz oynamak hangi büyük takım felsefesinde var bunu da araştırmak gerekiyor. Bu takım Solskjaer geldiği günden beri 4'lü oynuyor veya oynamaya çalışıyor. Daha henüz bunu başaramamışken, takımı bir yere getirememişken bu maça 3'lü savunmayla başlamak neyin kafası. İki tane hücum yönü çok güçlü olmayan oyuncuyla 5'linin kanatlarını oynamak ne demek. Beşiktaş'ın şu an en büyük rakibi kendi görünüyor. Kadroyu bir yere oturtamayan, sistemini bulmayan, ne oynayacağı konusunda arayış içerisinde olan, yan yana olması mümkün olmayan oyuncuları bir araya getiren bir zihniyetle Beşiktaş karşı karşıya. Bunun altında da Solskjaer'in imzası var. Bu kadar vasıfsızlığı ve başarısızlığı bu camia hiç mi hiç hak etmiyor. Süper Ligi geçtim, profesyonel takım seviyelerini de geçtim, BAL Ligi'nden bir takım bile çıkarsanız eminim bu görüntülerden çok daha farklı bir görüntü olurdu.