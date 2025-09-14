ALİ GÜLTİKEN

Yeni oyuncular, yeni heyecanlar getirir ümidiyle izlemeye başladığımız bir maç oldu. Cerny ve El Bilal katkı sağlayacak oyuncular izlenimi verdiler. Hücum bölgesinde topla buluştuklarında dikine kaleye giden oyuncuları Beşiktaş taraftarı özlemişti. Rafa Silva ile beraber bu tip iki oyuncunun takım içindeki icraatları çok önemli. Hücum zenginliğini artırmak ve eldeki oyuncuların da gol katkısını dağıtmak için katkı yaparız görüntüsü verdiler. Sergen hoca ile beraber Beşiktaş, oyunu daha fazla rakip sahada oynama düşüncesinde. Bunu dün Başakşehir karşısında da gördük. Bölüm bölüm rakibi baskı altına aldılar, Abraham ile yakalanan pozisyonlar var. Beşiktaş daha erken öne geçebilirdi fakat son dakikalarda Cengiz'in golüne kadar beklemek zorunda kaldı.

Futbol çok enteresan bir oyun. Farklı zamanlarda farklı kahramanları ortaya çıkartabiliyor. Kriz dönemleri ve istikrarsızlıklar bir anda bayram havasına dönebiliyor. Cengiz'in gelişi, camiada doğal olarak son performansları dolayısıyla çok tartışıldı ama yetenek her yerde yetenektir, kaybolmaz. Bisiklete binmek gibi bir kere öğrendiniz mi her zaman yapabilirsiniz. Cengiz geçmişte çok önemli kariyerlere sahip bir oyuncu olarak Beşiktaş formasını sahiplendiği andan itibaren de takımının kaderini değiştiren isim oldu. Bu tür süreçler çok kritik önemler içeriyor. Ligin başında Sergen hocayla beraber Beşiktaş'ın en az kayıpla devam etmesi çok değerli. Gelen oyuncuların skora katkı yapması da bir kat daha değerli. Hoş geldin Cengiz diyerek Başakşehir maçını noktalayalım.