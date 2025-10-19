ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın sorunları çok büyük. Kazanırken de zorlanıyor, öne geçtiğinde de sorun yaşıyor, mağlup duruma düştüğünde de aynı tabloyla karşı karşıya kalıyor. Maalesef ortaya çıkan oyun ve oyun gücü göremedik, göremiyoruz. Transferler, değişen teknik adamlar birbirini kovalıyor. Yalnızca bir maç olarak mı bakmak lazım, yoksa daha geniş bir açıdan mı değerlendirmek lazım noktasında iki tarafta da ciddi başarısızlıklar görünüyor. Son 5 yıldır ekim-kasım aylarında aynı kaderi yaşamaktan Beşiktaş camiası yoruldu. Sorumlu pozisyondaki herkesin kurduğu cümlelerin uzun metraj ve gelecek ifadeleri içermesinden de Beşiktaş camiası sıkıldı. Futbolun en temel konusu, günü ve anı doğru yönetmekten geçer. Buraya odaklanmak, buradaki adımları sağlam bir şekilde atmak gerekirken bunun yerine bıkıp usanmadan gelecek hayalleri satmak işin en kolay tarafı. Dün akşam bize bir kez daha gösterdi ki oyuncu almak değil, bu takım için doğru oyuncuyu almak önemli. Pahalı ve yıldız oyuncuyu değil bu takımın yıldızı olabilecek oyuncuları transfer etmek değerli. Gelecek olanların değil Beşiktaş formasını giyenlerin performanslarını en üst seviyeye çıkarabilmek bir başarı. Bugünü yok sayıp, elindekini değersiz görüp sürekli geleceği pazarlamaya çalışmak bugün Beşiktaş'ı yine karaya oturttu. Son yıllarda gördük ki, erken kaybedilen sezonların faturaları çok ağır oluyor. Sorun şu ki, bu faturaları ortaya koyanlar hesabı ödemeden sofradan kalkıyorlar. Beşiktaş camiasını büyük mutsuzlukla ve üzüntülerle baş başa bırakıyorlar.