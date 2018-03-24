Hem de has Galatasaraylı kardeşim, Fetöcülerin kumpasıyla yıllarını hapishanede geçiren ve bu sütunlarda defalarca savunulan Soner Yalçın, Fenerbahçe TV'ye çıkmış iyi mi?:

Niye?.

"Aziz Yıldırım'ın başkanlıktan gitmesini isteyenler Fetöcüdür" demesi için.. Soner günlerdir, Sözcü'de de bunları yazıyor ya.. Çağırmışlar Aziz TV'sine.. O da döktürmüş..

Fetö'den yatan Soner'i Sabah'ta savunan Hıncal, Soner'e göre Fetöcü oluyor yani. Çünkü Aziz'in gitmesini isteyenlerin başında geliyorum.

Hem aSpor kanalında, hem de bu sütunda Aziz'le korkusuz savaşan bir avuç gazeteciden biriyim..

Mustafa Denizli'ye Paper Moon'da herkesin içinde "Fener'i sen mi şampiyon yaptın" diye bağıran Aziz'le..

Sevgili Soner, söyle bakalım, Başkan neyi biliyor da Mustafa Hoca'ya "Sen değil, ben yaptım" demeye getirebiliyor?.

Ne kolay oldu günümüzde hayat.. Birine kızdın mı "Fetöcü" de, akan sular dursun.

Ali Koç Fetöcü.. Kemal Belgin Fetöcü.. Alex Fetöcü..

Sonunda Soner için Fetöcülerle savaşan Hıncal'ı da Fetöcü yaptırdı ya ayni Soner'e, Aziz!.

Helal olsun valla!. Bayağı büyük (!) adammış yahu!.