Pazar Sabahları.. 11.30.. Kadıköy Karaköy/Eminönü iskelesi ikinci katı/ İstanbul Kitapevi ve..

..ve Klasik Sabahlar Kahve Konserleri tabii..

Geçen pazar Ankara'dan gelen yeğenlerim, en başta Serpil'in torunu canım Leylüş'üm harika bir pazar geçirmiştik. Selin Özer ve Ceren Altınel (Flüt), Ecem Baltacı (Fagot), Yiğit Şahan (Klarinet)..

Manzara müthiş.. Yanaşan, kalkan vapurlar müthiş.. Garip şekilde müzik başlayınca artan martılar müthiş.. Müzik müthiş.. Ankaralıların poşet poşet doldurdukları, İstanbul Kitapevi'nin hatıra eşyaları müthiş..

"İlle gene gelelim" dediler..

Bu pazar, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerinden kurulu Flüt Dörtlüsü var. Gülce İnceler, Fazilet Polat, Ceren Altınel, Seher Karabiber..

Üvertür.. Tahmin zor değil. Mozart Sihirli Flüt Üvertürü..

Final.. Dağlarda Bir Yaz Günü.. Çıplak Dağda Cadılar Gecesi olur da, Yaz Günü olmaz mı?.

Gelin.. Çay, kahve, ya da benim gibi salep ısmarlayın ve keyfinize bakın..