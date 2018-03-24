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HINCAL ULUÇ
24 Mart 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Emelce..

Takvim, çok şeker, ama bakarken beni çok üzen bir magazin haberi yapmış. Başlık "Emelce.."
da sosyal medyaya girmiş ve üç emojiyi canlandırıp dağıtmış.
Göz kırpan emoji. Yanında göz kırpan Emel..
Güneş gözlüklü emoji. Yanında güneş gözlüklü Emel..
Şaşırmış yüz emojisi. Yanında şaşırmış Emel..
Peki niye üzüldüm..
O emojilerin hepsi farklı yüzleri ifade eder.
Oysa resimlerdeki üç Emel'in üçü de ayni. Botoks maskeli, sıfır ifade yüzler.
Dünyanın en anlamlı yüzünü insan kendi elleriyle nasıl böyle yok eder.. O maskeyi nasıl takar, anlayamıyorum. Bırak üç kırışık kalsın, ama Emel de kalsın. Bu yutturmaca ifadesiz surat değil..
Bu yüzden pek çok arkadaşımın da yüzüne bakamıyorum artık..
En başta da Emel!..

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