"Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli ise sahiden.." diye başlamıştım, dün bu köşede, yaşadığım çok güzel çarşambayı anlatırken. Aynen öyle oldu. Çok da güzel bir perşembe geçirdim. Daha doğrusu geçirdik, Sevgili Perihan'la.. Hani Efsane Edirne Valisi'nin eşi olarak, Yaşamdan Dakikalar ekibini, Batı Trakya gezimizde bize, Sunay, Haşmet ve bana eşlik ve kılavuzluk eden Peri..

Onu davet etmiştim, Borusan'ın Lütfi Kırdar konserine..

Önce hemen alt katta Borsa'da yemek yedik. Konser geceleri özellikle Borsa'da yer bulmak mümkün değil..

Tam buluşma yeri bir lezzet durağıdır, Sevgili dostum Rasim'in yeri..

Birer iskender yedik ki, bu kadar olur..

Patlıyorum sandım..

Sonra yukarı..

Boruson Filarmoni, yani BİFO çok hoş bir program yapmış.. Önce açılış.. Mussorgski.. Çıplak Dağda Bir Gece.. Müzik, o dağda güneş batınca ortaya çıkan cadıların dansını anlatır.. Müthiştir. Klasik Müziği anlamanız, sevmeniz gerekmez, bunu sevmek için..

Harika çaldı BİFO, Sascha Goetzel yönetiminde..

Sonra Nemanja Raduloveviç geldi sahneye.. Kemancı konuk sanatçı.. Haçaduryan'ın Keman Konçertosunu seslendirecek..

Kafkas ezgileriyle dolu müthiş bir müziktir bu.. Damarlarımda Kafkas kanı dolaşıyor. Beni ayrı çeker, Haçaduryan..

Nemanja bir girdi ki kenardan, stilize Kafkas Kartalı.. Vücuda yapışık bir külot pantolon. Altında Kafkas çizmeleri.. Saçlar uzatılmış ve öyle kabartılmış ki, bakınca, Kafkas savaşçılarının o bol tüylü kalpağı vardır ya, aynen o.. Kaftan fişeklikleri eksik, stilize bir rahat cekete kısaltılmış o kadar..

..ve kemanı aldı eline..

Vay canına sayın okurlar vay canına..

Bu nasıl bir müzik, bu nasıl bir kemandır. Nemanja daha gencecik.. Üç seneye kalmaz, dünyanın damına çıkar. Zaten şimdiden çalmadığı büyük salon kalmamış, dünyada..

Haçaduryan, bu emsalsiz Kafkas Konçertosunu David Oistrakh'a adamış. İlk de o çalmış zaten..

Ama Nemanja!.. Olmaz böyle şey.. Orkestra çılgın.. Salon çılgın.. Biz Peri'yle en çılgın..

Bitti.. Peri bana baktı.. Ben Peri'ye baktım.. Gözlerimiz konuştu..

"Bunun üstüne başka şey dinlenmez artık" dediler birbirlerine.

Konuşmadan kalktık ve çıktık..

Efsane arabamda devam etti.. Evde yatağıma girdim. Gözlerimi kapadım.. Hala Nemanja.. Hala Haçaduryan..

Kafkas Kartalı atalarımın müziğini çalıyor..

Babamı hatırladım, uykuya dalarken..

Ne Kafkas'tı babam!.