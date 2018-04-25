İran'da düşen özel uçağın pilotunun kadın olduğunu kazadan birkaç saat sonra öğrendik. Haberi veren gazetelerde kadın pilotun resimleri dahil her türlü bilgisi vardı.

Niye?.

Amerika'da bir yolcu uçağının iki motorundan biri 9 bin metrede infilak etti. Kopan parçalardan biri yolcu salonu pencerelerinden birini kırdı. Orda oturan yolcu beline kadar uçağın dışına çekildi, basınç farkı yüzünden. Motorun koptuğu kanatta yangın başladı.

O anda uçak hızla 3 bin metre düştü.. Hani giderken "Hava boşluğu" deriz ya, minnacık düşmelere, onun 3 bin metresi... Yani uçak adeta çakıldı.

Pilot önce çakılan uçağı 6 bin metrede kontrolüne aldı. Sonra kanadında yangına rağmen, kalan tek motorla en yakın hava alanına indirmeyi başardı.

Filmlerde olsa inanmazsınız değil mi?.

Nasıl bir bilgi, nasıl bir soğukkanlılık.. Nasıl bir güç.. Maddi, manevi.. Nasıl bir beceri. İnanç!.

Filmi yapılmalı mutlak.. Pilotu Charlize Theron oynamalı bence.

Charlize.. Çünkü bu mucizeyi başaran pilot kadın?.

Duyan oldu mu o "Kadın"ı içinizde?.

Bana "Yorum, morum" sormayın!.