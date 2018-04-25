Kankası Melih Gökçek'in görevden alınması Ahmet Hakan'ı çok üzmüş olmalı..

Artık tweetleşme ve ondan yazı konusu çıkarma şansını kaybedince, kendisini onun yerine koyup yazmaya başladı. "Ucube" demiş Antakya'nın dünyaca ünlü künefesini simgeleyen heykel için..

Beğenmeyebilirsin. Eleştirebilirsin. Tamam!. Ama beğen, beğenme bir sanat eserine Melih Gökçek ağzıyla "Ucube" demek Hürriyet Yazarına yakışıyor mu?.

Sıra geldi " Tükürürüm böyle sanatın içine" cevherini (!) yazmaya..

Biz lisedeyken bir deyişimiz vardı, dilimizden düşmeyen..

"Efferim oğlum Ahmet!. Bu yolda devam et!."