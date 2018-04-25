Singapurlu bir gurup bilim adamı İkea Mobilyaları'nı monte edebilen bir robot yapmışlar.. Jimmy Fallon dedi ki.. "Bir akıllı robot düşünmek ve yapmak İkea'nın bir konsolunu monte etmekten daha kolaysa.."
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