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HINCAL ULUÇ
25 Nisan 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Singapurlu bir gurup bilim adamı İkea Mobilyaları'nı monte edebilen bir robot yapmışlar..
dedi ki..
"Bir akıllı robot düşünmek ve yapmak İkea'nın bir konsolunu monte etmekten daha kolaysa.."

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