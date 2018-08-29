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HINCAL ULUÇ
29 Ağustos 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Güngör Ağabey!..

İnanın profesör olduğunu ölümünün ardından yazılanları okurken öğrendim .
İmzalarında hiç kullanmadı Prof. lafını. Bazıları Hukuk Profesörüdür mesela. Prof. Dr. diye atar imzasını.
Yahu Prof. olmak için Dr. olmak şart zaten. Bırak "Prof. Dr."u sadece Tıp Doktorları kullansın. Olmaz..
Ünvan merakı.. Hava merakı.. Bir de Güngör ağabeye bakın şimdi.
Çok yakın dostumdu, ağabeyimdi gerçekten.. Hem Mülkiye'den hem hayattan.. Ertekin'in Ortaköy'ü adam gibi yerken çok sohbet ettik orda..
Ertekin'e de ne tavsiyelerde bulundu, "Burada şu iyi gider, şunu yap, bunu yap" diye. Dostlarına sahiplenirdi çünkü..
Ardından ne güzel şeyler yazıldı..
Allah herkese böyle gitmeler nasip etsin..
Bayramda bizi birleştiren tek şey oldu, Güngör Ağabeye üzülmek.
Onu anlatmak kolay değil, ama güzel anlatan Nur Çintay oldu.
"Ölüm Allahın Emri" idi yazısının başlığı.. Bu aslında Güngör Ağabeyin 1997'de bu gazetede yazdığı yazının başlığıydı.. Nur o yazıyı aynen yayınlamış ki, bugünün kuşakları da Güngör Ağabeyin ne olduğunu iyi görsün, onu iyi tanısın..
Bu yazıyı internette, 26 Ağustos Pazar ekimizde bulun ve okuyun mutlak.
Güngör ağabeyin eşi Nuran'ı da Koleji yıllarından tanırım.
Başın sağ olsun Nuran!.

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