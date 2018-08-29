"Uyuyakaldığım sahnelerden birindeydi muhtemelen.." Bu cümle Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sayfasından aynen alındı. Sinema eleştirmeni (!) Emrah Kolukısa diye biri yazmakla görevli olduğu filme gitmiş. Uyuya kalmış.

Filmde anlayamadığı bir şeye böyle özür buluyor.

Hani eskilerin "Şecaat arz ederken sirkatin söyler" dedikleri tam da bu işte..

Eleştirmenin uyuduğu film, Adalet 2/ Equalizer 2!.

İlki fevkalade seyirci topladığı için dört yıl sonra ikincisi yapılmış.

İlkine bayılmıştım. Zaten Denzel Washington'u çok severim. Ailecek gittik, Bayram'da.. Hepimiz çok sevdik..

Fevkalade meraklı, aksiyonlu, eğlenceli bir film..

Bu filmde uyuyan biri, mesela Nuri Bilge Ceylan filmlerinde nasıl uyandırılır acaba merak ettim. Kafasına bir kova su mu boşaltırlar, yoksa tokmakla mı vururlar?.

Tabii uyumamış, Emrah Efendi.

Amacı filme hakaret etmek.. Espri yapıyor, aklınca.

Halkın zevk aldığı filmlere hakaret ederek sokaktaki insandan ne kadar farklı olduğunuzu gösterir, o kadar büyürsünüz ya..

O yazıyı, hem de herkesin alıp okuduğu gazetede, halka değil, kendi kafasındaki meslektaşlarına mektup diye yazar, sonra mesaj atıp "Ne geçirdim, okudun mu" der ya..

Onlardan biri işte!.

Atilla Dorsay gibi bir dev geçmişti o sayfalardan..

Hey Atilla.. Gavura kızıp oruç bozdun, yazmayı bıraktın, bak meydan kimlere kaldı!.

Denzel'in filminde uyumuş hazret..

Vay be!. Ne büyük adammış yahu..

Artık tüm yazılarını okuyacağım..

Eğlencelik!.