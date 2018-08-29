"Kazanan haklıdır.. Yarım düzine golle kazanan daha da haklıdır" değil mi, Sevgili Rado?.

(Rıdvan Dilmen kardeşim tabii.) Artık uykumu ziyan etmiyorum "100'de Sıfır Futbol" için.. Kim bilir ne övmüşsündür, Galatasaray'ı ve Terim'i..

Şimdi soralım tüm futbol camiasına..

İkinci golün atıldığı 49'uncu dakikaya kadar Galatasaray futbol adına ne oynadı?.

Kanat akınları mı yaptı?. Nerde o ileri çıkan beklerle, kanat adamlarının ikili verkaçlarla rakip savunma kanadını çökerten akınları..

Mariano ile Sinan'ı, Nagatomo ile Onyekuru'yu böyle bir atak kurgusu içinde gördünüz mü maç boyu, tesadüfen bile olsa?.

Peki ortadan mı atak yaptı, Galatasaray?. Hangi oyun kurucu ile, nasıl?.

Birinci gol ilk yarının sonuna doğru duran toptan geldi. Korner, karambol yarattı.. Alanya savunması birbirine girdi. Top da boştu, önü de boş.

Fernando boş kaleye vurdu.

İkinci gol, 18'in metrelerce gerisinden Sinan savurdu. Alanyalı Maniatis harika bir ters kafa ile kalecisini ters ayakta bıraktı. 2-0..

Bıraktı Alanya oyun disiplini o zaman.. Yarım düzine de olurdu, tam da..

Fatih Terim'in Belhandaspor'unu bu hafta Trabzon deplasmanında teraziye çıkaracağız asıl..

"Belhandaspor" diyorum artık. Niye?.

Ne olursa olsun, kâğıda önce manevi evladının adını yazıyor. Sonra etrafına 10 kişi daha ekliyor, Terim de, ondan. Ve ısrarla oyunda tutuyor.. O Belhandası uğruna kimleri harcadı, başta Kaptan Selçuk. Kadrodaki tek oyun lideri.. Selçuk'ta akıl varsa, kiralık miralık gider de, futbol oynar, kulübe beklemez. Her şey para değil Selçuk. Üç kuruş için bu zillete değer mi?.

Terim'in, Yunus ve Ozan'ı oyun iyice rahatlamışken oynatmasına alkış..

Celil de oynasaydı keşke..

Gençleri laf olsun diye değil, takıma yerleştirmek için kullanmak lazım, ama..

Göstermelik değil.. İnançlı.. İnandırıcı..

Gençler hocalarına inanmalı..

Emre Akbaba, attığı iki golden sonra güya sevinmedi. Alanya'dan geldi ya. Peki ya o gollere kadar yaptıkları.. O Alanyalı rakibini attırmak için yaptığı sahtekârlıklar.. Balyoz yemiş gibi yere düşmeler, kıvranmalar.. Her pozisyonda hakeme itirazlar mı centilmenlik, sportmenlik ve vefa?. Yemezler Emre!.

Hakem felaketti.. Bu giderek kolaylaşan maçta bile ipin ucunu kaçırdı.

Tek hareketi harikaydı..

Sahtekârlar Ligi'nde krallığa oynayan Barış'a çıkardığı sarı kart.. Orda da kaldı. Ne sarı, ne kırmızı hatta kartlar vardı ötesinde, hepsini görmezden geldi.