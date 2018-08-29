"Yuh" bir tribün haykırışıdır.

Tribün protestolarının en kibarı..

En alışılanı..

Fikret Orman'ın sözlerini dün sabah gazetemin spor sayfalarından birinin tepesinde görünce, ağzımdan çıkan aynen bu laf oldu..

"Yuh artık Orman!.." Hani Real Madrid'i yaratan, bugün stadına adını veren Santiago Barnebau dahil, Ali Sami Yen dahil birisi böyle bir laf etmeyi akıllarından geçirdiler mi acaba?.

"Benim motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker!." Ne demek bu Orman Efendi, ne demek bu?.

"Yuh" aslında az bu lafa..

Bak Orman Efendi..

Bu şımarık, bu küstah, bu kendini dev aynasında gören laf, seni büyütmez, tersine, bir mikroskop lamına konacak kadar küçültür, bu bir..

İki.. Beşiktaş'a ne dedin sen farkında mısın?.

Senin gibi bir adamın motivasyonuna bağlı öyle mi, 1903 doğumlu Beşiktaş?.

Yahu Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar etmedi bu lafı?., Kim oluyorsun sen ki, moralin bozulunca Beşiktaş çöküyor?.

Kara Kartal'ı sen kara sinek mi sandın?.