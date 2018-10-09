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HINCAL ULUÇ
09 Ekim 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Gelelim Fener’e ve Cocu’ya..

Pardon.. Daha önce bizim Sabah Spora gelelim. Başta sevgili kuzenim Gürcan Bilgiç, sonra da çerçeveyi düzenleyen spor servisi Fener'in "Dörtlü Defans/ 4-1-3-2" oynadığını yazmışlar..
Hayır.. Fener gene 3-5-2 oynadı.. Sağdaki Isla, soldaki Hasan Ali kadar ileri çıkmadı diye, "Vay dörtlü savunma" demek yanlış.. Cocu, inandığı futbolu oynatmakta direniyor..
İyi de ediyor.
Ne varki, yanlış adamları oynatıyor.. İlerde Slimani ile oynayacak ikinci forvet asla ne kokar ne bulaşır, Frey değil.. Ben bu yerin gerçek adamının Barış olduğuna inanıyorum. Cocu onu ısrarla kanatta oynatıp harcadı bugüne dek. İdeal yeri forvet arkası. Hem oyunu kurar, hem Slimani'ye destek olur. Hem de gol atar.
Üç stoperden biri de Reyes değil, daha atak olmalı.
Valbuena gibi oyuna fevkalade hareket katacak bir adam hep kenarda kalıyor. de şans bulamıyor, 3-5-2 de.. Oysa ilk 11'de olmasalar da, bu ikisi de, ikinci yarıda çok şey değiştirebilecek futbolcular. Düşünmeli Cocu!.
'e gelince..
için çanlar çalıyor.
Başakşehir son haftalar çok ama çok kötü futbol oynuyor..
Çare arandığını görmedim.
Emre geçen hafta iyileşmişti aslında. Niye bu hafta kadroda bile yok?.
Yoksa Bülent ve Rıza gibi, Emre de Fener'i mi yenmek istemedi?.
Hayret, gazetelerde haber bile değil, en önemli adamın derbide neden olmadığı..
Bir sorum da Başakşehir Başkanı 'a..
İçinde olduğunuz Federasyon Milli Takımın rengini değiştirmeye kalktı.
Şimdi de başında bulunduğunuz Başakşehir, kendi renklerini taşımaz oldu. Hem kendi sahasında, hem deplasmanda bu açık mavi, İtalyan formasına takıldınız.
Size sms'le sordum.
Cevap bile vermediniz.
Şimdi burdan tekrarlıyorum o mesaj sorumu..
"Başkan, ev sahibi takımsınız.
Renklerinizden mi utanıyorsunuz?.
Sahada iki takım var, ikisinde de kendi renkleri yok formalarında.
Renk aşkını nasıl öğrenecek çocuklar?. Federasyon bu konuda ne düşünüyor acaba?. Kendi seyircisinden renk esirgemeye?"

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