Bugün gene köşeyi futbolla doldurduk..

"Memlekette bunca şey olurken futbol" diyeceksiniz.. O "Bunca şeyi yazan bunca yazar var", sevgili okurlar..

"Futbolu yazan bunca sayfa da var" diye itiraz edeceksiniz..

Futbolu yazan bunca sayfa var ama çoğu tabelaya göre yazıyor.. Sosyal medya goygoyculuğu yapmak için bazı şeyleri gözden kaçırıp, bazı şeyleri abartanlar da cabası.. Nihayet işin içine dostluk, ahbaplık, taraftarlığı yazıya yansıtma, içten pazarlıkla hesaplar da girince..

Ben farklı şeyler söylüyorum.. Başka yerlerde okuma şansınız az bunları..

Futbol, ülkemin tek ortak eğlencesi olunca, o zaman, "Farklı" şeyler yazan kalemimi bazen fazla kullanmak zorunda kalıyorum.

Başlığa gelince..

Geçen hafta, bir süper lig maçından dakika vererek, kalecilerin "6 saniye" kuralını nasıl pervasız ihlal ettiklerini, hakemlerin de bu ihlale inatla ve ısrarla göz yumduklarını anlatmış ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu dostuma "Kural mı değişti, yoksa hakemleriniz mi göz yumuyor?. O zaman komiteniz ne yapıyor" diye sormuştum.

Cevap dün sabah geldi. Teşekkürüm ona.. Ancak Namoğlu oldukça uzun yazmış. Özetlemem yanlış olurdu.

Önemli unsurlar var, nazik cevapta. Bu yüzden yarına bıraktım ki aynen verebileyim..