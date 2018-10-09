Konya Hocası Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ı yenmeyi nasıl istemediği öyle ayan beyan meydandaydı ki, uzun uzun anlatmaya gerek yok..

28'inci dakikada kırmızı kartla 10 kişi Beşiktaş ve Konya 1-0 galip durumunda..

Hem de sağlı sollu nasıl hızlı çıkan Konya'yı artık kim tutar?.

Hocası tutar!.

Beşiktaş'ın Atom Karıncası Konya'yı kendi sahasına öyle bir çekti, öyle bir kapattı ki, 10 kişi kalan Beşiktaş, neredeyse 10 kişi zorunlu tek kale oynadı..

Eee!. Beşiktaş'ta da kaliteli ayaklar var.. Senin sahana ' Gel.. Gel' yaparsan, biri kaçar, ikisi kaçar, sonunda biri elbet içeri vurur.. Nitekim vurdu da..

Rıza yine geride tuttu takımını.. O fırtına hızıyla çıkan takımı öyle frenledi ki, Beşiktaş ikinciyi de, göstere göstere, bağıra bağıra attı.

Benim fanatik Beşiktaşlı yardımcım Caner, Love golü atınca yanımda 'Gooool' diye fırlarken, 'Merak etme, ikinci de gelecek' dedim. Belliydi, çünkü. Geldi de..

Ama ne var ki bu defa da Şenol, Şenolluğunu gösterdi. İkinci yarıda Beşiktaş'ın çehresini değiştiren santrfor Wagner Love'ı oyundan alıp, stoper Rocco'yu sokarak 'Şimdi de ben geri çekiliyorum ey Konya.. Yüklenin üzerime' diye ilan verince, Konya, kalecisine kadar yüklendi. 90+4'te de golü buldu.

Hepsi budur!.