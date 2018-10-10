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HINCAL ULUÇ
10 Ekim 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Cadde adına gel!..

Geçen hafta Tuzla'ya gidiyorum. Trafiğe göre en uygun yolu seçmek için navigasyondan yardım alırken, Kartal- Pendik arasında bir cadde adı dikkatimi çekti..
Çanakkale.. Mustafa Kemal.. Atatürk.. İnönü Caddeleri arasında hem de bu cadde..
Adını tahmin etmeniz mümkün değil..
Milangaz Caddesi..
Yahu, mesela Beşiktaş'ın formasına yazdırmak isteseniz, indirim de alırlar belki, kim bilir ne öderler..
Bizim bu adı koyan Belediye ne almış acaba, çok merak ettim..
Parası iyiyse (!) yayalım bu işi..
Arçelik Caddesi ne para eder mesela..
İşte meteliğe kurşun atan belediyelere yeni bir gelir kapısı..
Cadde, sokak adı satmak!.

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