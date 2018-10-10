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HINCAL ULUÇ
10 Ekim 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Devletle alay!.

Bu ülkede kumar yasak.
Bu ülkede cep telefonlarına önceden izin almadan reklam göndermek de yasak.. Bu kanuni yasakları yürütmekle görevli tam dört de bakan var.
Buna rağmen cebime yağmur gibi, yasadışı, yurt dışı mafya kaynaklı gazinoların reklamları yağıyor.
Bunları yazdım ve "Devlet nerede" diye sordum, geçen hafta..
Yasanın altında adları "Yürütmekle görevli" diye yazan dört bakanlıktan da gık çıkmadı. Hepsinin bu ülke vatandaşlarının vergileriyle geçinen ve yığınla adama maaş veren "Basın/ Halkla İlişkiler Büroları" varken üstelik..
Onlar sustu ama, mafya devam etti..
"İşte senin devletin" der gibi, alay eder gibi devam etti..
Durmadan yenileri türüyor. Türkiye'nin her yıl milyarlarca lirası, yurt dışına kaçıyor ve bu mafyayı besliyor..
Ben kahroluyorum..
Yasal sorumluların umurunda değil. Ona daha çok kahroluyorum..
SMS'le bana mafyanın değil, Fetö'nün, PKK'nın mesajları gelse.. Gelebilir miydi?: Turkcell onlara göz yumar mıydı?.
Ya devlet?. Ya bakanlıklarım.. Ya savcılarım?.
O zaman?.
Hadi biri açıklasın..
O zaman?..

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