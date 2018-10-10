Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu'na geçen hafta, dakika ve saniye vererek, kalecilerin 6 saniye kuralını hem de nasıl misliyle ihlal ettiklerini anlatmış ve sormuştum..

"FIFA Futbol Kuralları'nın 12'nci madde 2'nci fıkrasında yazılı 'Kaleci topu 6 saniyede elinden çıkarmadığı takdirde endirekt serbest vuruş verilir' kuralı kaldırıldı mı?." ..Ve de eklemiştim.. "Kural duruyorsa, hemen her hafta defalarca ihlal edilen bu kesin talimata tek bir ceza verildiğine şahit oldunuz mu?. Kural duruyorsa, uygulamayan hakemlere ne ceza verdiniz?." Yusuf Namoğlu'ndan pazartesi günü çok nazik bir yanıt aldım. İçinde kendisinin ve Merkez Hakem Komitesi'nin çalışmaları hakkında önemli bilgiler vardı.

Ama benim sorumun "Direkt" yanıtı yoktu.

İşte Namoğlu'nun açıklamaları..

Girişteki bana özel bölümleri çıkardım sadece..

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Sayın Uluç, Hakem eğitimleri geçmişte olduğu gibi sezon öncesi ve devre arası klasiğinden arınarak çağın gereklerine uygun şekilde daha sık ve teknolojik destekle sürdürülmektedir. Süper Lig hakemlerimizin Riva merkezli çalışmaları özellikle milli müsabakalar nedeniyle verilen aralar başta olmak üzere, her fırsat bulduğumuz veya ihtiyaç duyduğumuzda, gerek bireysel ve grupsal, gerekse toplu olarak sıklıkla yapılmaktadır.Sezon başında yapılan seminerde üzerinde ısrarla durduğumuz konuların başında, VAR uygulamalarının topun oyunda kalma süresini olumsuz yönde etkileyebileceği eleştirilerini haklı çıkarmamak adına, zaman çalma ve oyunu yavaşlatma davranışlarına müsamaha gösterilmemesi gelmiştir.O kadar ki, oyunu yavaşlatan özellikle kalecilere 80. dakikadan sonra ihtar vermenin yasak savma olarak değerlendirildiğine dikkat çekilmiş, bu bağlamda niyet sezilerek gerekiyorsa 60. dakikada bile uyarı sonrası sarı kartın kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.Müsabakanın teknik yönetimine yönelik FIFA ve UEFA kararları, Dünya Kupası final müsabakaları hakem yönetimlerindeki eksiklik ve yanlışlar kadar doğrular da video uygulamalarıyla işlenmekle birlikte, özellikle oyunu bozan oyuncuların özenle takibi ve gereğinin yapılması, taç atışlarının yerinden ve doğru uygulanması, aldatmaya yönelik davranışlara müsamaha gösterilmemesi, elle yüze vurmalar, ayağa basmaların tespitinde kondisyonun ve yer almanın önemi, üzerinde ısrarla durulan konulardır.Takdir edersiniz ki, ülkemizde olduğu gibi dünya futbol yönetiminde de hâlâ çözümlenemeyenlerin başında elle oynamalar ve hakemin gerek aynı müsabaka içindeki ve gerekse farklı müsabakalardaki standart karar ve uygulama eksikliği gelmektedir.Dünyada sürdürülen tüm eğitim yöntemlerinin hakemlerimize de verilmesine rağmen genel eğitim, aile, kültür, çevre, algı, vb. gibi insan yapısındaki yeterlilik farklılığından kaynaklanan eksiklerimiz elbette vardır ve kuşkusuz ki uğraşımız bunun düzeltilmesine yoğunlaşmaktır.Hakeme verilen "takdir" yetkisinin de sınırlı bir sorumluluğu olduğu tarafımızdan defalarca vurgulanmasına rağmen, yazılı ve sözlü aktarımlarınızda belirttiğiniz haklı eleştirileri hak edenlerin insani hatalarında uyarma, dinlendirme, cezalandırma gibi yöntemleri elbette uygulamaktayız.Başarılı yönetimleri de ödüllendirdiğimiz gibi..Oyunun kuralına göre oynanması ve yönetilmesi, futbola gönül veren herkesin en temel beklentisi olduğu kadar sorumluların da bu beklentileri karşılayacak çözümler üretmesi asli görevidir.Video Hakem uygulamasının 8 haftalık sonuçlarını, önümüzdeki hafta milli müsabaka arasını fırsat bilerek değerlendirmeyi planlamaktayım. Futbolun adaleti başta olmak üzere, seyir zevki ve fair-play adına olumlu sonuçlar elde ettiğimizi düşünmekteyim.Uyarı ve eleştirileriniz ile önerilerinize açık olduğumu bilmenizi tekraren vurgular, saygılarımı sunarım.