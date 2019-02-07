Gazetelerde gördüm resmini..

7 metre genişliğinde bir yol.

İki tarafta sıra sıra evler.. Niye haber olmuş peki?.

Yolun bir tarafı Samsun'a bağlıymış, öbür yanı Ordu'ya da ondan.

Diyelim bir evdeki delikanlı, karşı evden bir kız kaçırsa, nerenin polisi düşecek peşlerine?. Benzeri bin soru..

En hoşu türkülerde..

Samsun tarafındaki delikanlı, yavuklusunu başkasına verirlerse, türkü çağıracak yanık yanık..

"Çarşambayı sel aldı Bir yar sevdim el aldı!." Ordu tarafındaki komşu oğlunun başına ayni şey gelse, onun türküsüne bakın bir de...

"Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa,

Vermem seni ellere ordu üstüme gelse!."

(Bu anekdotu bana nakleden Bedri Koraman ağabeyim nurlar içinde yatsın.)