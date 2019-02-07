Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Talat Terim!.
HINCAL ULUÇ
07 Şubat 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Talat Terim!.

Fatih Hocam, sevgili babasını kaybetti.. Son günlerdeki, eleştirdiğim kafa karışıklığı babasının ağır hastalığı yüzündendi büyük olasılıkla.. Adana'ya gidiyor, babasının başında bekliyor, dönüp İstanbul'a antrenman yaptırıyor, sonra tekrar Adana'ya uçuyordu.
Talat Terim'i gıyaben tanıdım.
Adana'dan transfer olan , Galatasaray'da oynamaya başladığında "Türkiye'nin Kayzer Franz'ı olacak" diye yazmaya başlamıştım, Cumhuriyet'te.. Orta sahada değil, libero oynamasından yanaydım. 70'li yıllardan söz ediyorum. İşte o dönemde gazete haberlerinden izliyorum, Baba Terim'in genç Fatih'e nasıl yürekten sahiplendiğini, ona bugünlerin diliyle nasıl mentörlük, menecerlik yaptığını.
Fatih Hocamın önce "Efsane futbolcu" sonra "Efsane Hoca" olmasında emeği çoktur yani..
Işıklar içinde yat, Talat Bey!.
Başımız sağ olsun, !.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN