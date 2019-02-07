Fatih Hocam, sevgili babasını kaybetti.. Son günlerdeki, eleştirdiğim kafa karışıklığı babasının ağır hastalığı yüzündendi büyük olasılıkla.. Adana'ya gidiyor, babasının başında bekliyor, dönüp İstanbul'a antrenman yaptırıyor, sonra tekrar Adana'ya uçuyordu.

Talat Terim'i gıyaben tanıdım.

Adana'dan transfer olan Fatih Terim, Galatasaray'da oynamaya başladığında "Türkiye'nin Kayzer Franz'ı olacak" diye yazmaya başlamıştım, Cumhuriyet'te.. Orta sahada değil, libero oynamasından yanaydım. 70'li yıllardan söz ediyorum. İşte o dönemde gazete haberlerinden izliyorum, Baba Terim'in genç Fatih'e nasıl yürekten sahiplendiğini, ona bugünlerin diliyle nasıl mentörlük, menecerlik yaptığını.

Fatih Hocamın önce "Efsane futbolcu" sonra "Efsane Hoca" olmasında emeği çoktur yani..

Işıklar içinde yat, Talat Bey!.

Başımız sağ olsun, Fatih Hocam!.