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HINCAL ULUÇ
07 Şubat 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sevgili gazetem!.

Öldürülen oğlunun katili nedense bulunup cezalandırılmayınca tek başına savaş açan, bir yandan da bireysel silahsızlanma öncülüğü yapacak "Umut Vakfı"nı kuran Nazire Dedeman Hanımefendi'nin ölüm haberini dün gazetemde okudum.
"İş kadını" diye yazıyorlardı.
Sevdim gazetemi. Sosyal medya yalakalığı uğruna yapay deyişler kullanıp komik olmuyorlar..
"İş insanı" diye okurken rahatsız olmuyor musunuz?.
Doğru kadına "İş adamı" demek olmaz..
Hem de "Eşitlik" düşüncesinin tavan yaptığı günümüzde hiç denmez.. O zaman, "İş adamı/ İş kadını" yaparsın..
"İş İnsanı" gibi yapay komiklik değil!.

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