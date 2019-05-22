"Sözün bittiği yer" dedim ve o gün bugün Galatasaray yazmıyor, Galatasaray konuşmuyorum..

Ama futboldan nefret etmeme sebep olan hakemler için iki çift laf etmem gerek..

Bunlar "hakem" değil, "Büyüklerin uşakları" çünkü.

Yılda yarım milyona ulaşan gelirlerini kaybetmemek, yağlı kuyruğu kaçırmamak için, büyükleri ve tabii medyayı arkalarına almaları gerektiğini biliyorlar..

Geçen hafta Suat Aslanboğa, Türkiye Kupası'nın Akhisar'a gitmesini önlemek için her şeyi yaptı ve kazandı. Kupa Aslanboğa'ya verilmeliydi.

Pazar günü, dışarda hakem, içerde eyyamcı Cüneyt, bütün takdir haklarını Başakşehir aleyhine kullandı. Ligin şampiyonunu o seçti.

Pazartesi gene Aslanboğa çıktı sahneye.. Bu defa Fener forması giyip, Erzurum'u ikinci kümeye yolladı.

Küçüklerin sahibi yok. Medyamız, şimdi sahte kahramanlara destanlar yazmakla meşgul!.