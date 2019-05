John Wick Trilojisi, yani Üçlüsü'nün son filminin adı, John Wick 3, Parabellum!..

Parabellum'u ben hemen her Türk gibi bir Alman tabancası ve de öldürücü bir fişek türü olarak bilirdim. Öyledir de, ama lafın aslı çok başkaymış..

Filmde öğrendik.. Hani bizde bir eski laf vardır..

"Hazır ol cenge, ister isen sulh-u salah!."

Yani "Barış ve huzur istersen, savaşa hazır olmalısın!."

Kennedy de aynen şöyle demişti dünyaya..

"Ne talihsiz bir gerçektir ki, barışı ancak savaşa hazırlanarak güven altına alabiliyoruz."

Meğer bu lafların orijinali Latince'den geliyormuş.

"Si vis pacem, para bellum!"

"Barış istiyorsan, savaşa hazır ol" demiş, Latinler..

Bu laf işte, Parabellum filminde bir sırt dövmesi..

John Wick, ilk iki filmi izleyenler bilir, dünyanın en usta suikastçilerinden biri.

Mafya kuralını ihlal ettiği için, Yüksek Masa (Dünya Mafyasının Yönetim Kurulu /Bizim Kurtlar Vadisi dizisindeki Konsey yani) başına 14 milyon dolar ödül koyuyor. Bu mafyaya bağlı 11 milyon tetikçi var, dünyanın her yerinde.. Hayatta kalması imkansız.. Ama John Wick, imkansızı başarmak için savaşıyor.. 11 milyona karşı tek başına..

Bu azminin sebebi ne?.

Bir köşeye çekilip huzur içinde, ölen karısını düşünmek.. Romantizme bakar mısınız, göz kırpar gibi hiç tanımadığı insanları öldüren tetikçide..

.. ve şimdi anladınız mı, Para bellum'u!.

Filmin hepsi bu.. Zaten 2 saat 10 dakikalık süresi içinde öykü anlatan bölüm on dakika falan.. İki saat, John Wick'in adam öldürmelerini izliyorsunuz.

İlk filmde 86, ikincide 116 kişi ölmüştü. Bu defa 167 saymışlar..

Genelde önce kavga ediyor, sonra kurşun ya da bıçakla bitiriyor..

John Wick'i canlandıran Keanu Reeves 55 yaşında.. Yönetmenin kesin talimatı.. Dublör yok. Kendi oynayacak.. Yönetmen, Matrix filminde Keanu'nun dublörüymüş.. İntikam alıyor sanki. Ama tüm kavga sahneleri müthiş bir koreografi içinde, 55 yaşında adama göre hazırlanmış. Uzun.. Fazla.. Ama müthiş..

Aksiyon filmi olunca, kovalamaca sahneleri de var tabii.. Chad onda da sürpriz yapmış.. Keanu atla koşuyor, kalabalık caddelerde.. Düşmanları motosiklet ordusuyla peşinde..

Haa.. Bir de Halle (Hali okunur, Hal değil..) Berry var.. Oscarlık oyuncu.. Bu filmde, figürandan az ötesi.. Görünmesi, kaybolması 15 dakika..

Ama "Aylarca çalıştım bu rol için" dedi, Jimmy Fallon/ TodayShow'da.. Yönetmen dublörü yasakladığı için Judo, Jui Jitsu, Karate, Tekwando, aklınıza gelen bütün Uzak Doğu sporlarına altı ay.. Köpekleri ile dövüşüyor.. Köpek eğitimi için de 3 ay.. Sonra filmde, Keanu'nun yanında onlarca düşmana karşı 10 dakikalık bir dövüş sahnesi var, hepsi bu.. Ama Halle bu dövüş sahnelerinde, köpekleriyle hele olağanüstü.. 53 yaşında bir kadın olarak müthiş.. O sahne sırasında 3 kaburga kemiği kırılmış. Öylesi gözü kara oynadığı için müthiş zaten..

Yani..

Aksiyon, sadece aksiyon için giderseniz, iyi.. Vakit geçirmek için giderseniz de iyi..

Açılış gününde Amerika'da 57 milyon dolar yapmış, 55 milyona mal olan film.. Seyircilerden aldığı ortalama not da 8.2.. Yani beğenmişler. Eleştirmenlere baktım. Onların ortalaması da 73, Amerika'da.. 100 verenler bile var.

Vivaldi'nin 4 Mevsim'ini de içeren müzikleri de nefis bu arada.. "Kış"ı dinlerken dövüş izlemek mesela..

Başlarken "Üçleme" denmişti. Şimdi kâr tatlı geldi. John Wick 4'ten söz ediliyor ama, Keanu Revees "Bu dizi 3'te bitmeli.. Uzayıp yozlaşmasını istemiyorum" dedi.

Ama yapımcılar "Yakında başlarız" açıklamasını yaptılar bile..