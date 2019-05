13 yıl olmuş, TOG Bazar'la tanışalı.. İki müthiş kız kardeş, benim de can kardeşlerim Burcu ile Begüm Erdemler (O zaman öyleydi soy adları) Ortaköy'de Ertekin'de otururken gelmişler, kolumdan tutup, Esma Sultan Yalısı'na götürmüşlerdi beni..

Gittim ki, bir pazar, panayır yeri.. Cıvıl cıvıl. Her türden ünlü markalar, tezgah, çadır açmışlar.. İstanbul'un bütün sosyetesi nerdeyse orda..

"Nedir bu" dedim.. Burcu anlattı..

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından düzenlenmiş. İki amaçlı.. Kamuoyuna vakfı tanıtmak, destek sağlamak.. Ve de elde edilecek gelirle, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri ve eğitimlerine destek olmak..

Harika saatler geçirmiştim o ortamda..

Burcu ile Begüm beni arayıp "Bu yıl Çırağan'dayız" dediklerinde işte "Vay be 13 yıl olmuş" dedirten o anılar geldi gözlerimin önüne..

Çırağan Sarayı'nın balo salonu ve kulisi nasıl tıklım tıklımdı.. Yapı Kredi Bankası Crystal Kart sponsor olmuş.. Ama kart geçmeyen standlar vardı, iyi mi?.

Fevkalade keyifli dolaştım her tarafta.. Ne güzel, ne şirin ve de ne "iştah açıcı" şeyler gördüm.. Yorulunca Crystal Bara oturduk. Meyve suyu barı. Ama taze meyveler orda. Hemen sıkılıp hazırlanıyor.. İlk defa, 1960'lı yıllarda Erdek'te rastlamıştım sisteme..Tezgahta bin çeşit meyve.. Seçiyor, işaret ediyorsun. Hepsini sıkıp karıştırıyor, sana veriyorlar.

Barmen'i gözüm tuttu. "Sen seç, yap" dedim..

Harika bir şey geldi önüme.. Nasıl bir lezzet.. Bitirdim, kalktım, bara gittim..

"Bu ne" dedim.. "Fesleğenli yeşil elma suyu" dedi. "Nasıl yaptın" dedim.. "Meslek sırrı" dedi.. Elini sıkıp kutlarken, "Adın ne" diye sordum.

"Ramazan" demez mi?.

Ramazan ayında, oruçsuzlara meyve suyu ikramı yapan barmenin adı Ramazan iyi mi?.

İki gün süren Bazar'dan sonra Burcu ile konuştum.

Bu yıl 3 bin 41 ziyaretçi gelmiş Çırağan'a. 170 marka ve tasarımcı da tezgah açmış. Toplanan bağışlar, bilet ücretleri ve tezgah kiralarıyla bin 619 gence yardım sağlanmış. 13 yıldan bugüne TOG Bazar'dan elde edilen toplam bağışlarla 41 bin 894 gencin sosyal sorumluluk eğitimine ve projesine katkı verilmiş.

Bu yılın sloganı "Gönüllülük keyfi değil, keyiflidir" idi.

Gerçekten öyle..

Nasıl keyifliydi TOG Bazar!..