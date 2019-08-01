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HINCAL ULUÇ
01 Ağustos 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ah Yeni Asır!..

Salı günkü 'ın ilk sayfanın yarısını kaplayan manşeti..
"Şoförüydü! Şimdi Başkan Yardımcısı!"
Efendim Torbalı Belediye Başkanı, eski şoförünü Başkan Yardımcısı yapmış. Skandalmış..
Neden?.
"Şoförsün sen şoför kal!." Ah ah!. Devrin hiç geçmez mi, senin!.
Bu ne ayıp "Şoför parçası" edebiyatıdır.
Bir makam şoförü bugün, başkan yardımcısı, yarın "Başkan" oluyorsa, bu güzel değil mi?. Demokrasi asıl bu değil mi?.
Bir Belediye Başkan Yardımcısının, düne kadar az gelirli, asgari ücretle çalışan biri olması o yöreye faydalı mı, olur zararlı mı?.
Dünyanın en ünlü gazetesi The 'ı, dünya gazetesi yapan Genel Yayın Müdürü, o gazeteye kahve dağıtan çocuk olarak girmişti, bilmez misiniz?.
Gazeteci "Makamdakinin kim olduğuna değil, ne yaptığına" bakar.
Başkan Yardımcısına "Şoför" diye burun kıvıracağınıza eylemlerini izleyip değerlendirin, eleştirin ki, İzmir'in, sadece İzmir'in yerel gazetesi olun ve eski günlerdeki gibi 100 binler satın, dostlar!.

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