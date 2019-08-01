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HINCAL ULUÇ
01 Ağustos 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Yaşa İklim Ali!..

kim?. Bilmiyorum..
Sabah işe gelirken, kırmızı ışıkta yanımda duran taksinin arka tamponu üstünde yazdığına göre, o taksinin sürücüsü olmalı..
Çok özel ve çok güzel bir taksiydi, onun için dikkatle bakarken okudum bu adı..
Bir de "İmza" vardı takside, ön kaportada.. İki yana boydan boya uzanmış Türk bayraklarının ortasında "K. Atatürk" imzası..
Bayrağa ve imzaya son yıllarda çok rastlıyoruz, taşıtlarda..
İklim Ali'nin özelliği ve güzelliği bu değil.. Arkada, bagaj kapağının üzerinde kocaman kocaman bir yazı var..
"Yurtta barış, Dünya'da barış!."
Herkesin, herkesi ötekileştirmek için savaştığı "Günümüz Türkiyesi"nde bu lafı hatırlatmak güzel.. Ama o da değil "Yaşa" dememin sebebi.
Lafla iş bitse, ülkemde sorun kalmazdı.
Atamızın o unutulmaz sözünün altında bir şey daha yazılı, gene 40 metreden okunur harflerle.. Şimdi onu yazıyorum. Okuyun.. Bakalım siz de Taksici İklim Ali'yi ayakta alkışlamayacak mısınız?.
"Şehit ve Gazi ailelerine ücretsizdir.."

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