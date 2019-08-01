ABBA müziklerinden yapılmış Mama Mia'yı önce sahnede, sonra sinemada defalarca izlemiş ve yazmıştım..

"Dünyanın ezber bildiği şarkıları seçmişler. Hafif bir aşk hikayesi içine yerleştirmişler, harika olmuş.."

Şunu da yazmıştım..

"Peki bizde Sezen'in harika şarkılarından bir müzikal çıkarmak niye kimsenin aklına gelmez.."

Gelmiş sonunda iyi mi?.

Hafta sonunda Aydınlık'ta okudum. "Okyanus adam" dediğim Mustafa Oğuz, Sezen'le anlaşmış. Ege'de geçen bir aşk hikayesi anlatacaklarmış.

Senaristler yazıyor, Sezen elden geçiriyormuş, öte yandan.

20 şarkı seçilmiş. Şimdilik adı da 'Gülümse' ki, benim en sevdiğim Sezen şarkısıdır.

"Belki şehre bir film gelir

Bir güzel orman olur yazılarda

İklim değişir, Akdeniz olur

Gülümse.."

Sonbaharda Gülümse'meye hazır olun!.