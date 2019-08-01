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HINCAL ULUÇ
01 Ağustos 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sezen Müzikali!..

ABBA müziklerinden yapılmış Mama Mia'yı önce sahnede, sonra sinemada defalarca izlemiş ve yazmıştım..
"Dünyanın ezber bildiği şarkıları seçmişler. Hafif bir aşk hikayesi içine yerleştirmişler, harika olmuş.."
Şunu da yazmıştım..
"Peki bizde Sezen'in harika şarkılarından bir müzikal çıkarmak niye kimsenin aklına gelmez.."
Gelmiş sonunda iyi mi?.
Hafta sonunda Aydınlık'ta okudum. "Okyanus adam" dediğim , Sezen'le anlaşmış. Ege'de geçen bir aşk hikayesi anlatacaklarmış.
Senaristler yazıyor, Sezen elden geçiriyormuş, öte yandan.
20 şarkı seçilmiş. Şimdilik adı da 'Gülümse' ki, benim en sevdiğim Sezen şarkısıdır.
"Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda
İklim değişir, olur
Gülümse.."
Sonbaharda Gülümse'meye hazır olun!.

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