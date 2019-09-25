Sokaktan al.. Üniforma giydir, eline tabanca ver. Oldu sana polis!.

Olmuyor işte. Polis "Ben eğitimsizim" diye bas bas bağırıyor. İlgilenen yok.

Ana haberlerde izledim. Bir sokak kavgası.

Adamın biri silahına davranmış, parmağı tetikte. Olay yerinde üç polis var. Biri eli tetikte adamı sırtından kavramış boğuşuyor. O sırada tabanca patlıyor, tabii. Patlayacağı belli değil mi, tetikteki parmakla boğuşursan..

Allahtan "Kaza kurşunu" olayı yaşamıyoruz. Ne civardan geçen, ne pencereden, balkondan bakan ölmüyor.. Önemlisi üç polisten biri "Niyazi" olmuyor..

Bu nasıl "Polis Eğitimi" İçişleri Bakanım?.

"Eli silahlı, parmağı tetikte adama polis nasıl müdahale eder" öğreten yok mu bu ülkede?.

Bunlar polisiye filmleri de mi izlemiyor da, bilmem ne yoluna ölümü göze alıyorlar?.

Bu çocuklardan biri pisi pisine giderse, sorumlusu kim olacak, peki?.