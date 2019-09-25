Amerikan Televizyon Ödülleri Emmy'yi izlerken, ben de bizim televizyonlardaki "En sevdiğim" yapımı seçtim. TRT2'deki Kısa Bir Ara.. Derya Beşerler ve Birol Namoğlu birer bar sandalyesine oturup bir nevi Googleculuk oynuyorlar. O gün seçilen ünlü hakkında biri merak ettiği bir soruyu soruyor.. Öbürü yanıtlıyor. Meraklı sorular. Mizah dolu anlatım.. 180 dakikalık nefret ettiren dizilere inat, hepsi hepsi de 10 dakikacık.

Geçen gün Şarlo'yu izledim. Sessiz sinemanın unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin yani. Bayıldım. Bitirirken "Şarlo ile Einstein"in o ünlü anektodutunu nakletmezler mi?.

"Bunu bir yerden hatırlıyorum" deyip, bu defa ben Google'a girdim. Karşıma "Ben" çıkmaz mıyım?. Tam beş sene evvel, tam da bu köşede, "Tebessüm" diye yazmışım, iyi mi?. Yollayan da, Serpil Bacım..

İki deha, Albert Einstein ve Charles Chaplin (Şarlo) bir resepsiyonda karşılaşmışlar.

"Sizin sanatınızda en fazla hayran olduğum yan" demiş, Einstein, "Evrenselliğiniz. Tek kelime etmiyorsunuz ama bütün dünya sizi anlıyor.." "Doğru" demiş, Chaplin.. "Ama sizin başarınız çok daha büyük. Ne dediğinizi anlayan tek kişi olmadığı halde, bütün dünya size hayran.."