Mehmet Barlas dostum dün gene enfes bir yazı yazmış, sıcağı sıcağına..

Efsane seyahat şirketi, dünyanın hemen her ülkesinde ayağı, 28 bin çalışanı, 19 milyon müşterisi, şu anda dünyanın dört bir yanında 600 bin turisti olan dev İngiliz Thomas Cook iflas etmiş.

İşçi sınıfını alkolden uzaklaştırmak için, o zaman (1890'lı yıllar) yayılmaya başlayan trenleri kullanarak tatile göndermeyi düşünen bir Thomas Cook adlı bir rahip tarafından kurulan ve "Seyahat acentalığı" işini dünyaya yayan şirketin bomba gibi patlayan iflası üzerine yazmış, Barlas..

"Thomas Cook da iflas ederse.." diye girmiş..

"Dünyayı yöneten Sovyetler Birliği'nin batacağına kim inanırdı" diyor.

"Bugün dünyanın başına kabadayı kesilen Amerika da bu açıdan bakınca çok kırılgan görünmüyor mu" diye soruyor.

Doğru diyor Barlas!.

Bu dünyada her kurum, her devlet kırılgan, bugün.. Hele de en kritik bölgede bulunan biz!.

Yani tam kenetlenmemiz gereken bir zemin ve zamanda yaşıyoruz..

Öyleyse niye hepimiz, her yerde, bölünmek, parçalanmak için elimizden geleni yapıyor, hepimiz kendi içimizde "Kin, öfke ve nefret" yaymağa çalışıyoruz, onu da senin yerine ben sorayım mı, Mehmetciğim?.