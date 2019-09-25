Spor Yazarlığı'nın "Meslek" olmasında en çok emeği geçenlerdendi Necati Karakaya.. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) kurucu yönetim kurulunda görev alan ve teşkilatçılığı ile çok katkıda bulunan adam.

TSYD dediysem, yanılmayın..

Bugünkü gibi varlığı yokluğu belirsiz, ne işe yaradığı bilinmez güya Sivil Toplum Örgütü değil, Türk Spor Yönetiminde bile etkili olan, ses getiren bir kurumdu o zaman..

Milliyet Spor Servisi de o zaman gazeteyi tersten okutacak kadar güzeldi, ağırlıklıydı, "Ses getirirdi" demek yetmez. Gümbür gümbür davul çaldırırdı. Necati, o servisin sessiz ama perde arkasında en koşturan adamıydı.

Merak ettiği ama yapamadığı bir şey vardı Necati'nin. Radyoda maç spikerliği..

TV sunuculuğuna benzemez.

Anlatımla dinleyici maçı kulaklarıyla görecek. Statdaki heyecanı radyo başında yaşayacak. Halit Ağbi (Kıvanç), Pertev Tunaseli, Orhan Ayhan mesela harika yaparlardı bu işi.. Ama Necati hiç ama hiç beceremez, gene de ısrar ederdi. TRT de, kıramazdı Milliyet yazarını..

Öyle ki, şakalara konu olmuştu, Necati anlatımı..

Onunla ayni gazete hatta ayni serviste çalışan ünlü karikatürist, komedyen, ışıklar içinde yatsın Altan Erbulak, TRT eğlence programlarında Necati'yi taklit ederdi..

"Taç!.. (Uzun bir sessizlik..) Gol!." Sevgili Altan, Necati'yi "Şaka" tarihine geçirmişti. O devri yaşayanlar hâlâ hatırlarlar..

Işıklar içinde yat, Necati dostum..

Altan'a selam söyle!.