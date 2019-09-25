Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Hıncal Uluç > Nilgün Kaliforniya’da
HINCAL ULUÇ
25 Eylül 2019, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Nilgün Kaliforniya’da

Usta sanatçımız , 21 yıl sonra Amerika'da turne yapan ilk Türk sanatçısı.. İlk gecesinde 'ta büyük ilgi gördü. 7 yıldan beri sürdürdüğü Aşk ve Komedi adlı tek kişilik oyununun L.A. galası ardından notunu aldım..
"Biletleri çok önceden tükenmiş bir salonda çok güzel bir seyirciye oynadım. Harika bir gece yaşadım.
Şimdi sırada , San Jose ve Seattle var.." Nilgün, mailine gelen notlardan da seçmeler yapmış bize.
"İnanılmaz performans. Ne iyi ettiniz de geldiniz." "Tek kelimeyle muhteşemdiniz.
Seni ayakta alkışladık, özgüvenli, bol neşeli, huzurlu, pozitif kadın.
Gösteri sonrası hepimiz enerji dolduk."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN