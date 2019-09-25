Usta sanatçımız Nilgün Belgün, 21 yıl sonra Amerika'da turne yapan ilk Türk sanatçısı.. İlk gecesinde Los Angeles'ta büyük ilgi gördü. 7 yıldan beri sürdürdüğü Aşk ve Komedi adlı tek kişilik oyununun L.A. galası ardından notunu aldım..

"Biletleri çok önceden tükenmiş bir salonda çok güzel bir seyirciye oynadım. Harika bir gece yaşadım.

Şimdi sırada San Diego, San Jose ve Seattle var.." Nilgün, mailine gelen notlardan da seçmeler yapmış bize.

"İnanılmaz performans. Ne iyi ettiniz de geldiniz." "Tek kelimeyle muhteşemdiniz.

Seni ayakta alkışladık, özgüvenli, bol neşeli, huzurlu, pozitif kadın.

Gösteri sonrası hepimiz enerji dolduk."