En kolay ve pratik kek tarifi: En basit tarif ve malzemeler ile kek nasıl yapılır?

Kek tariflerinde en önemli kriter kekin yumuşak ve kabarık olmasıdır. İlk kez kek yapacak kişiler en basit tarif ve malzemeler ile kolaylıkla kek yapabilir. Çay buluşmalarının vazgeçilmezi olan birbirinden lezzetli ve basit kek tarifleri ile sizler de damaklarda tat bırakacak kekler pişirebilirsiniz. İşte kolay ve pratik kek tarifinin püf noktaları…

KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yapılan kek tarifine göre kullanılan malzemelerde değişiklikler olabilir. Sade kek tarifinde temel malzemeler bulunur. Bunun yanı sıra meyveler, çikolatalar ve kuruyemişler ile daha gösterişli kekler de yapılır. Dakikalar içerisinde, ilk yapımında bile sizi hayal kırıklığına uğratmayacak kolay ve pratik ve kek tarifi için evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz. Hem kendi için hem de misafirler için kek yapmayı isteyenlerin ihtiyacı olan kek malzemeleri şu şekildedir:

Şeker

Yumurta

Sıvı yağ

Un

Kabartma tozu

Süt veya yoğurt

Vanilya

KEK NASIL YAPILIR?

Pratik ve kolay tarifler ile kek yapımında belirlenen adımlar doğrultusunda malzemeler kullanılmalıdır. Kek yapımı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

İlk adımda kek hamuru hazırlanmalıdır. Hamur için yumurtalar kapta karıştırılır ve şeker eklenerek çırpma işlemi uygulanır.

Sonrasında sıvı malzemeler eklenerek çırpmaya devam edilir. Son olarak un ve kabartma tozu eklenerek hamur akışkan olacak şekilde son haline getirilir.

Hamurun hazırlanmasıyla birlikte kekin pişirileceği fırın ayarı yapılır.

Yağlanan fırın kabına hamur boşaltılır.

45-50 dakikalık sürede, 170 derece ısıda kek pişirilmeye bırakılır.

Kekin pişmesi sırasında ilk 30 dakika fırın kapağının açılmamasına dikkat edilmelidir. Kek yavaşça kabarmaya ve pembe bir renk almaya başladıktan sonra bir kürdan yardımı ile içinin pişip pişmediği kontrol edilir. Eğer kek içine batırılan kürdanda hamur kalmıyorsa bu kekin piştiğini gösterir.

Kek fırından çıkarıldıktan sonra bir süre dinlendirilmelidir.

Soğuyan kek kalıptan çıkarılıp dilimlenerek servis edilmeye hazır hale gelir.

KOLAY KEK YAPIMI

Kek yapımında farklı teknik ve malzemeler kullanılır. Kişiler acil durumlarda kısa sürede ikram olarak misafirlerine sunmak için pratik kek tarifi ile kek pişirmeyi tercih edebilir. Sade kek yapımı en çok önerilen kek tarifidir. Sade kek tarifi hem yapısı, hem kabarması hem de tadı ile misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bir pasta türüdür. Beklenmeyen durumlarda kolaylıkla, az malzeme ile yapılan bu kekler arzuya göre farklı malzemeler ile de süslenebilir.

BASİT KEK TARİFİ

Basit kek tarifi acil durumların kurtarıcısı olarak görülür. Un, yumurta, yağ, süt, kabartma tozu ve vanilya gibi temel malzemeler ile yapılan bu kekler doğru hazırlama ve pişirme yöntemi ile kabaran ve yumuşacık keklere dönüşebilir. Yumuşak dokusu ile yiyenlere keyifli bir tadım yaşatan basit kek tariflerinin yanı sıra farklı malzemelerle de kek yapılabilir. Islak kek, meyveli kek, kakaolu kek, havuçlu ve tarçınlı kek yapımı hem kolay hem de lezzetli olan tariflerinin başında gelir. Ev hanımlarının uygulayabileceği bu kek tarifleri pastane lezzetlerini aratmamaktadır. Kısa sürelerde hazırlanan bu pasta türü buluşmaların da vazgeçilmezidir. Pratik sunumlar ile daha da lezzetli hale getirilebilen kek tarifleri arzuya göre değişkenlik gösterir