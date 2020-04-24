Nefis kabak mücver tarifi: Fırında kabak mücver nasıl yapılır?

Kabak mücver, damak zevkimize göre değiştirebileceğimiz alternatif malzemeler ile mutfakta bize kolaylık sağlayan bir yemek olmasının yanı sıra içerisine giren birçok değişik malzeme ile de doyurucu ve çok besleyici bir yiyecektir. Bizim size vereceğimiz kabak mücveri tarifinin içerisine isterseniz patateste ekleyerek patatesli kabak mücver yapabilirsiniz. Biz size bugün klasik kabak mücver tarifi vereceğiz.

Mücver yemeğinin en güzel özelliklerinden biri ise her öğünde tüketebileceğiniz alternatif bir yiyecek olmasıdır. Kabak mücveri ister kahvaltıda içerisine biraz peynir ekleyerek, ister akşam yemeklerinden yanına bir kase yoğurtla ana yemek olarak yiyebilirsiniz. İşte merak ettiğiniz kabak mücver nasıl yapılır sorusunun cevabı...

Kabak mücver için gerekli malzemeler; (3-4 kişilik)

2 orta boy kabak

2 yumurta

1 çay bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

1 avuç dere otu

1 avuç maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber.

Yarım çay bardağı kaşar peynir veya istediğiniz başka bir peynir.

KABAK MÜCVER NASIL YAPILIR? MÜCVER TARİFİ VE YAPILIŞI...

Öncelikle belirtmek isteriz ki malzemelerde size verdiğimiz yeşillik ve peynirleri eklemeyerek ya da değiştirerek kendinize göre tarifi değiştirebilirsiniz. İsterseniz kabağın yanına patateste ekleyebilirsiniz.

Öncelikle yumurtayı bir kaba alıp çırpıyoruz. Daha sonra rendelediğimiz ve elimizle fazla suyunu aldığımız kabakları da harcımızın içerisine ekliyoruz. Daha sonra ince kıyım doğradığımız yeşilliklerimizi de harcımızın içerisine ekliyoruz. Bir kaşık yardımı ile karıştırdıktan sonra baharatları da kabak mücverimizin içerisine ekliyoruz. Son olarak unumuzu ve peynirimizi de harcımıza ekledikten sonra kabak mücverimiz pişmeye hazır. İsterseniz bu hali ile hemen kızgın yağda kızartarak kabak mücverinizi yiyebilirsiniz. Ama daha fit ve hafif bir kabak mücver istiyorsanız yine bir kaşık yardımı ile küçük parçalar halinde fırın tepsisine dizebileceğiniz gibi bir borcama ince şekilde yayıp 185 derece fırında 30 dakika pişirerek de mücverinizi hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

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