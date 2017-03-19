Derbinin galibi Trabzonspor!

Trabzonspor ve Galatasaray arasında zorlu bir derbi karşılaşması oynadı. Maç sonunda galip; Trabzonspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı ve derbinin galibi oldu. Trabzonspor'un gollerini 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Ev sahibi ekipte Uğur Demirok maçın 65. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 41 yaptı. Galatasaray ise 46 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Galatasaray ise evine Adanaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında uygun durumda Cavanda topa vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında uzak mesafeden Sneijder'in şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

23. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Castillo'nun altıpas çizgisi önünden yerden şutunda, Linnes topu çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topa dokunan N'Doye, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

45+2. dakikada sağ taraftan topla hızlı hareketlenen Castillo, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Muslera'nın müdahale edemediği top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Olcay Şahan'ın pasında ceza yayı üzerinden Yusuf Yazıcı, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından filelere gönderdi: 2-0

57. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan ortasında ceza alanında Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, top üstten auta gitti.

69. dakikada Josue'nin ceza alanı dışından vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

85. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Podolski topu altıpas içindeki Sinan Gümüş'e çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 70 Mustafa Akbaş), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Bero), Castillo (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), N'Doye

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Semih Kaya, Carole, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci (Dk. 79 Sinan Gümüş), Selçuk İnan, Linnes (Dk. 57 Rodrigues), Sneijder (Dk. 62 Josue), Bruma, Podolski

Goller: Dk. 23 N'Doye, Dk. 49 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Uğur Demirok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Podolski, Dk. 90 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 66 Yusuf Yazıcı, Dk. 71 Pereira, Dk. 90+3 Bero (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da seyirci rekorunu kırdı.

Süper Lig'de 2017'de oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkışa geçen bordo-mavili takımın taraftarları, Galatasaray mücadelesinde 41 bin 461 kişi kapasiteli Medical Park Arena'da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Yeni stadındaki ilk 3 maçında ortalama 22 bin taraftarın önünde mücadele eden Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasıyla tarihindeki en yüksek seyircili iç saha maçını oynadı.

Trabzonspor Kulübünün başvurusu üzerine hafta içi yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararın ardından Galatasaraylı taraftarlar da maçı tribünden seyretti. Bine yakın konuk ekip taraftarı, misafir takım tribününde bulunarak Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi.

MEDİCAL PARK ARENA'DA İLK "BÜYÜK" MAÇ

Ligin 19. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasıyla yeni stadı Medical Park Arena'ya geçiş yapan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla bir ilki yaşadı.

Yeni stadında bugüne dek 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Medical Park Arena'da "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ilk karşılaşmasına çıktı.

N'DOYE İLK 11'DE, RODALLEGA YEDEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Yanal, Ege temsilcisi karşısında ilk 11'de şans verdiği Rodallega'yı yedek kulübesinde oturtarak Dame N'Doye'u sahaya sürdü. Son olarak ligin 20. haftasında Osmanlıspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, 4 hafta aranın ardından 11'deki yerine döndü. Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Slovak futbolcu Jan Durica, 18 kişilik kadroda yer almadı.

GALATASARAY'DA TUDOR SAHA KENARINDA

Galatasaray'ın, ligin 23. haftasında Antalyaspor ile yaptığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor, cezasının ardından yedek kulübesindeki yerini aldı. Gençlerbirliği maçında saha kenarında yer alamayan Hırvat çalıştırıcı, bir maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Aurelien Chedjou, Eren Derdiyok ve Hakan Balta, maç kadrosunda yer almadı.

KONUK EKİPTE 5 FARKLI OYUNCU

Galatasaray, ligde geçen hafta 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Chedjou ve Hakan Balta'nın yanı sıra Ahmet Çalık, Garry Rodrigues ve Josue Pesqueira 11'de yer bulamazken, bu oyuncuların yerine Semih Kaya, Luis Cavanda, Martin Linnes, Wesley Sneijder ve Armindo Bruma görev aldı.

SNEIJDER, 2 HAFTA SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 2 hafta sonra 11'deki yerine döndü. Antalyaspor maçında forma giyemeyen deneyimli oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ikinci yarısında görev yapmıştı.

CAVANDA, 13 MAÇ ARADAN SONRA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da Luis Cavanda, 13 maç aradan sonra forma giydi. Son olarak ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapan Belçikalı futbolcu, sezon öncesi Trabzonspor'dan transfer edilmişti.

TARAFTARDAN 'DİK OYNA' KOREOGRAFİSİ

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi yeni statlarındaki ilk koreografisini gerçekleştirdi. Doğu tribününde sergilenen koreografide 'Dik oyna' ifadesi yer aldı. Taraftarlar, ellerindeki bordo-mavili bayraklarla da takımlarına destek verdi. Maç öncesi horon ekibi, saha kenarında gösteri yaparak taraftarları eğlendirdi. Ayrıca, karşılaşma öncesi tribündeki bir çift için nikah töreni yapıldı. Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Down Sendromu Derneği tarafından hazırlanan 'Biz de bu dünyada yaşıyoruz farkında mısınız?' yazılı pankartla sahaya çıktı. Down sendromlu çocuklar, seremonide Trabzonsporlu futbolcularla birlikte yer aldı.