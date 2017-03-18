Ersun Yanal: 'Gelecek sezon şampiyonluk...'

Ersun Yanal, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maç sonrası kritik ifadeler kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçı galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

ERUN YANAL: "TRABZONSPOR BUGÜN BAŞKA KULVARDA KOŞTU"

Ersun Yanal, Trabzonspor'un Galatasaray karşılaşması bitiminde "Oyun içerisindeki üstünlük pozisyon, oyun oynama, planların tutması 10 kişi kalana kadar net bir şekilde ilerledi. Takımı taktiksel disipline sağdık kalmasından dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman istediklerimizi yapamadık. Kazanma ve arzusu önemliydi. 10 kişi kaldıktan bir ofsayt ve kafa pozisyonu var. Bu normal. Bunu yaratan bir atmosfer vardı. Trabzonspor bugün başka bir kulvarda koştu. Bu ortam Trabzonspor'un önümüzdeki hedeflerine uygundu. Taraftarlara teşekkür ederim. Bir ilki başardık ve artık bundan sonrası önemli" dedi.

'YENİ SEZONDA ŞAMPİYONLUK'

Ersun Yanal, yeni sezonda şampiyonluk hedeflerine vurgu yaparak "Bu takım artık zirve yarışında olacak, böyle planlıyoruz. Yolun başındayız, lütfen sabır. Bu işi sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Galatasaray'ın eksikleri vardı. Bizim baskılı dönemlerimizde karşılık verdiler, güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"OLCAY ŞAHAN OYUNCULUĞU VE KARAKTERİYLE..."

Olcay Şahan'ın "Performansımın sırrı Ersun Yanal" sözleri hakkında görüşü istenen deneyimli teknik adam "Herkes üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Oyuncuların duruşu ve karakterleri konusunda çok şanslıyız. Olcay oyunculuğu ve karakteriyle bir adım önünde. Olcay'ın gençlere katkısı çok önemli. Yeniden Milli Takım'a katıldı. Genç oyuncularımız var, kullanmadığımız oyuncularımız var. Yavaş yavaş takım oluyoruz" şeklinde konuştu.