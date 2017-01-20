Cuma saat kaçta okunacak? - 20 Ocak 2017 Cuma ezanı vakitleri!

20 Ocak 2017 il il cuma ezanı saatlerini bu önemli gün vesilesi ile okuyucularımız için derledik. İstanbul, Ankara ve diğer illerde cuma saat kaçta okunacak? Her hafta cuma saatlerinin değişmesi nedeni ile vatandaşlar bugün de ''cuma saat kaçta okunuyor:?'' sorusunun cevabını aramaya başladı. Bugün için cuma namazı saatlerini sabah.com.tr'den bulabilirsiniz. İşte 20 Ocak Cuma ezanı saatleri...

Müslüman dünyası için en önemli günlerin başında gelen mübarek Cuma günü vesilesi ile 20 Ocak Cuma ezanı saatlerini bu başlık altında derledik. Bugün cuma namazı saat kaçta? Hergün değişen namaz saatleri nedeniyle vatandaşlar bugün de ''cuma saat kaçta'' sorusunun cevabını arıyor. İstanbul, Ankara, Antalya ve diğer iller için cuma namazı saatlerini bu adresten bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR? 20 OCAK 2017



İstanbul'da bugün Cuma ezanı saat 13:22'de okunacak. Ankara'da ise cuma saati 13:07.



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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

-Cuma Namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

*Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. [Taberani]

*Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir Gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]

*Cuma günü Sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. [İbni Sünni]

*Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. [Ebu Nuaym]

*Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

*Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. [İsfehani]

*Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı. Adil veya zalim bir imam zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz. [İbni Mace]