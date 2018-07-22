“15 Temmuz’da Üsküp de 2 şehit verdi”

Darbe girişiminde eşi Erol Olçok
ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok
'u kaybeden Nihal Olçok
, "En az Türkiye kadar Makedonya'daki Müslüman olan herkes Abdullah ve Erol bey ile gurur duyabilir. O gece Üsküp şehit çıkardı" dedi.
Nihal Olçok, "15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında doğum yeri Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, AA'ya konuştu. Zaman geçtikçe acısının azaldığını ancak özleminin arttığını söyleyen Olçok, takip ettiği onlarca dava olduğunu belirterek, "Benim için FETÖ
terör örgütü var ve 15 Temmuz gecesi var. Beni ilgilendiren iki kavram budur" diye konuştu. AMACIM İNTİKAM ALMAK DEĞİL
Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin 12 Temmuz'daki beraat kararlarını da değerlendiren Olçok, "O dava sanki FETÖ'cülere hediye gibi oldu ve biz çok üzüldük. Köprüde bulunan 44 asker serbest kaldı. Benim için asıl dava şimdi başladı. Bu yüzden hukuk okuyorum" dedi. Amacının intikam değil gelecek nesillerin risk altında kalmaması olduğunu belirten Olçok, şöyle devam etti: "Bunun için kavgam. Sözde beraat edenlerin hepsini vursam Abdullah'ın bir saç telini geri getiremem ki. Ben iman ettim, işte Müslümanlığın açığa çıkacağı noktalar da bunlar zaten. Peşine düştüğüm şey vatanımda güvenle huzur ve refah içinde yaşamaktır." ANNELER KORUR 'ÖLME' DER
Nihal Olçok, şunları kaydetti: "Kimse benden şunu beklemesin 'Aman çok güzel oldu benim oğlum cennetlik oldu'. 16 yaşında ölen herkes cennetliktir. Günah işlemeye vakti yok ki, en fazla cebinde harçlığı vardır da ben sorduğumda 'Abdullah paran var mı?' diye 'Yok anne' demiştir. Ne yapabilir? Alkol, sigara içmezdi. Ben anneyim, anneler çocuklarını öncelikle korur, öl demez, ölme der." O BİSİKLETÇİLERE ANLAMLI HEDİYE
Üsküp'ten İstanbul'a Abdullah Tayyip Olçok ve diler 15 Temmuz şehitleri anısına pedal çeviren 3 bisikletçiyi İstanbul'da karşılama fırsatı olması halinde onlara Abdullah'ın birer kıyafetini vermek istediğini belirten Nihal Olçok, "Bu toprakların geleneğidir biliyorsunuz, sevdiklerine dağıtırlar eşyaları. Balkanlar'daki bu geleneği o çocuklara yapmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.
Nihal Olçok: "Arnavutluk, FETÖ'nün ekonomik yapılanmasıdır, Üsküp merkezli Makedonya da FETÖ'nün sosyo-kültürel yapılanmasının merkezidir."