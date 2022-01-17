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Giriş Tarihi: 17.1.2022 23:59

Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

AA
Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Süleyman Şah Türbesinin mimari Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti.

Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesinin de mimari olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

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Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
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