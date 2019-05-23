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şubeleri çalışma saatleri 2019 - Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

çalışma saatleri, şubelerde işlemlerini yapacak vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Para yatırma ve çekme, kredi işlemleri ile bireysel ya da kurumsal birçok hizmet için Akbank şubelerinden yararlanacak vatandaşlar, mesai saatlerini merak ediyor. Peki, Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, 2019 Akbank şubeleri çalışma saatleri bilgisi...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 15:29
Akbank şubeleri çalışma saatleri 2019 - Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Akbank, Ocak 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş adamı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuş özel bankadır. Yaklaşık 94 milyar dolar seviyesindeki aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından biri haline gelmiştir.

Akbank şubeleri aracılığıyla, para yatırma ve çekme, kredi başvurusunda bulunma ve çeşitli bireysel, kurumsal işlemler rahat bir şekilde halledilebiliyor. Bu doğrultuda da, 2019 Akbank şubeleri çalışma saatleri bilgisi arama motorları üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AKBANK ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Akbank şubeleri, hafta içi 5 gün sabah 09.00'da açılmaktadır. Öğle arasının 12.30 ile 13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği Akbank'ta, mesai saati 17.00'de sona ermektedir.

Akbank hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

Akbank müşteri hizmetleri telefon numarası ise 444 25 25'tir.

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