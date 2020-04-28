PTT kargo takip 2020: PTT kargom nerede, kargo gönderi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

PTT kargo ile sadece yurt içi değil aynı zamanda yurt dışından da gönderilmiş olan posta, mektup, telgraf vb. gönderi işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Eski ve köklü bir kurum olmasının yanında güncel teknoloji ve gelişmeleri takip edişiyle bu tür hizmetleri vatandaşlar için kolaylaştırmıştır. 'PTT kargo takip' işlemleriniz için kullanabileceğinizin farklı alternatifler geliştirilmiştir. Günümüzde de en çok tercih edilen kargo firmalarından biri olan PTT'nin teknolojik gelişmeleri kendi bünyesinde de kullanıyor olması bu tür sorgulama işlemlerini kolaylaştırmıştır.

PTT kargo sorgulama işlemi nasıl yapılır?

PTT kargo ile yaptığınız gönderileri veya alıcısı olduğunuz gönderilerin ulaşım bilgilerini, tarihlerini ve zamanlarını öğrenmeniz için sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Böylelikle kargonuzun yola çıkıp çıkmadığını, yola çıktıysa hangi şubede olduğunu ya da hangi aşamada beklediğini, kargonun alıcı tarafından teslim alıp alınmadığına dair bilgilerin tamamını öğrenmeniz mümkündür. Vatandaşlar gönderileri hakkındaki güncel durumları öğrenebilmek için sıklıkla 'kargom nerede PTT' sorusunu sorar. Bunun yanıtını almak için kullanılabilecek birkaç farklı yol vardır.

Resmi internet üzerinden sorgulama

'Kargo takip PTT' işlemleri için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri internet üzerinden yapacağınız sorgulamalardır. PTT'nin kendi web sitesi üzerinden yapacağınız sorgulama işlemleri ücretsizdir ve oldukça az bir zaman alarak hızlı sonuç almanıza olanak sağlar.

https://gonderitakip.ptt.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayarak PTT'nin kargo sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz. Açılan ekrandaki boş kutucuğa barkod numaranızı girerek 'Sorgula' butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer birden fazla gönderinin takibini gerçekleştirmek istiyorsanız, açılan ekrandaki boş kutucuğa, her satıra 1 adet barkod numarası gelecek şekilde numaraları yazıp sorgulatabilirsiniz. Tek seferde en fazla 5 adet barkod numarası yazarak sorgulatma hakkınız bulunmaktadır. Barkod numaranızı 13 hane olarak ve doğru şekilde girdiğinizden emin olmanız önemlidir. Bir gönderi yaptıysanız ve onun güncel durumunu öğrenmek istiyorsanız gönderi işlemleri sırasında faturanızla birlikte tarafınıza iletilen bu barkod sorgulama işlemlerinde kullanılmaktadır.

E-Devlet üzerinden PTT kargo takip işlemleri nasıl yapılır?

Günümüzde kamusal işlemlerin büyük bir kısmını gerçekleştirebildiğimiz e-Devlet kapısı aracılığı ile PTT takip işlemleri de gerçekleştirmek mümkün.

Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/ptt-gonderi-takip

PTT Kayıtlı Gönderi Takibi için yukarıdaki linke tıklayınız. Buradan kargo, tebligat, taahhütlü, tebligat, yurtdışı veya yurtiçinden mektup gönderileri, koli vb. tüm gönderilerin kayıtlarına ve sevk noktalarından alıcısına kadar her aşamasına ulaşmanız mümkündür.

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Sisteme giriş yaptığınızda öncelikle kimlik doğrulama işlemi yapmanız gerekebilir. Bunun için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girmelisiniz. E-Devlet şifreleri her PTT şubesinden 4 TL karşılığında başvuru yaparak alınmaktadır.

Kimlik doğrulama işlemleri ardından açılan sayfada, ilgili boşluğa barkod numaranızı (posta takip numarası) girmeniz gereklidir. Bu numara faturanız veya gönderi üzerine bulunmaktadır. Daha sonra alt kısımdaki güvenlik resminde gördüğünüz karakterleri ilgili kutucuğa yazmanız gerekmektedir. Güvenlik resmindeki yazıyı okuyamıyorsanız resmin üzerine tıklayarak yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Tüm bilgileri girdikten sonra 'sorgula' butonuna tıklamanız sonucunda işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

İsim ile PTT kargo sorgulama

Genellikle barkod numarasını kaybeden veya unutan vatandaşlar kargolarını nasıl sorgulayacaklarını merak etmektedirler. Bunun için kullanabilecekleri yöntemlerden biri PTT kargo canlı destek hattından faydalanmaktır. Sorgulama işlemi için barkod numarasını bilmiyorsanız PTT kargo Müşteri Hizmetlerini arayarak isim soy isim bilgilerinizi kullanabilirsiniz.

PTT Kargo Müşteri Hizmetleri: 444 1 788

İlgili numarayı arayarak santralin yönlendirmelerini izleyin. Gönderi takip işlemlerine ilişkin santralin belirtmiş olduğu numarayı telefonunuzdan tuşlayın. Böylelikle bağlandığınız müşteri temsilcisi ile yapacağınız görüşmede isim soy isim, adres, T.C. vb. bilgileriniz ile kargonuzun güncel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası ile sorgulama

Sorgulama işlemlerinizi online olarak yapmak yerine şubeden yapmayı tercih ederseniz, T.C. kimlik numaranızı kullanarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Size en yakın PTT merkezinin nerede olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx

Açılan sayfada 'en yakın şube' alanına tıklayarak kendi adres bilgilerinizi girmeniz gereklidir. Ardından sistem adresinize en yakın PTT merkezlerini size listeleyecektir.

PTT şubelerinden gönderi takibi yapmak için öncelikle içeride 'PTT kargo' seçeneği ile bir sıra numarası almanız gerekmektedir. Daha sonra sıra numaranızın yandığı gişedeki görevliye gerekli bilgilerinizi vererek kargonuz ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.

Aynı şekilde PTT şubelerinde kargo, mektup vb. gönderilerin kargolama işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

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