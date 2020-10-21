Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları geldi: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika: Altın fiyatlarının haftanın üçüncü işlem günündeki hareketliliği yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, daha sonra stabil bir hal almıştı. Özellikle çeyrek altında yaşanan yükseliş, altının gram fiyatına olan ilgi ve alakayı arttırdı. Peki, altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (21 EKİM ÇARŞAMBA 2020)

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgileri, anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabını bulabilirsiniz…