SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Dünya genelinin ardından ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemesi adına başlatılan iş fesih yasağı pandemi başından bu yana aylardır devam ediyor. Bu bağlamda son yapılan süre uzatımı sonrası işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceği merak konusu olarak, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediyordu. Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, akıllardaki sorulara yanıt oldu. Bu başlık altında İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı – ne zaman bitecek? Sorularıyla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz…

SON DAKİKA! İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağına ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? - İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;