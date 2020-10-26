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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

SON DAKİKA! ? ?

Yurtta ve dünyada etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken, pandemi sürecinde vatandaşlarımızın işleri kaybetmemesi ve ekonomik sıkıntıya düşmemeleri adına salgın başlangıcından bu yana iş fesih yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu bağlamda aylardır süren işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceğini merak edenler ? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek istiyor. ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı vatandaşlarımızın merak ettiği İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusuna da cevap oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 01:55 Son Güncelleme: 27.10.2020 01:55 ABONE OL
SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Dünya genelinin ardından ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemesi adına başlatılan iş fesih yasağı pandemi başından bu yana aylardır devam ediyor. Bu bağlamda son yapılan süre uzatımı sonrası işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceği merak konusu olarak, ? sorusuyla araştırılmaya devam ediyordu. Konuya ilişkin 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, akıllardaki sorulara yanıt oldu. Bu başlık altında İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı – ne zaman bitecek? Sorularıyla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz…

SON DAKİKA! İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağına ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? - ? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;

SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE FESİH KISITI 2 AY DAHA UZATILDI

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı 'de yayımlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

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SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?
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