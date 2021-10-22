Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, şiddet mağduru kadınlara yönelik yeni hizmet

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan kadınların aynı ortamda hizmet almalarının çeşitli sorunlar oluşturması sebebiyle yeni hizmet modellerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini kaydeden Yanık, şu bilgileri paylaştı:

"Konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın 12 yaşından büyük erkek çocukları için yeni bir hizmet modelini başlattık. Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da hizmet veren kadın konukevlerimizden birinde 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk."

"1+1 BAĞIMSIZ DAİRELER ŞEKLİNDE PLANLADI"

Yanık, yeni hizmet modelinde, kadınların beraberindeki erkek çocuklarının yaş ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu hizmet birimlerimizi, 1+1 bağımsız daireler şeklinde planladık, tefrişatı da kadınların ve beraberindeki çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenledik. Ayrıca diğer kadın konukevlerimizde olduğu gibi bu hizmet birimlerimizde de güvenlik riski oluşturabilecek durumlara karşı her türlü tedbir alınacak. Kadınlarımız ve beraberindeki çocuklarına kuruluş bilgilerinin gizliliği esasıyla hizmet vermeye devam edeceğiz."

Bakan Yanık, söz konusu hizmet biriminde mağdur kadınların becerilerini geliştirebilecekleri atölye alanları ve beraberindeki çocukların akademik gelişimlerine destek sunulabilecek etüt odası, kütüphane ile çocuk ünitesinin de bulunduğunu kaydetti.