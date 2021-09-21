İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

"YAPTIĞINIZ HER İŞİN ÖZGÜN VE SİZE AİT OLMASINI ÖNEMSEYİN"
Değerli genç kardeşlerim; Mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de, etikten ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edip, azimle çalışmaya devam edersek, Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz.
Kıymetli ziyaretçilerimiz; Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz aldıkları yatırımlarla büyük değerlere ulaşıyor.
"HER FIRSATI GİRİŞİMCİLERİMİZE SUNMALIYIZ"
Çok değil yaklaşık 20 yıl önce garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler, dünyanın en güçlü uluslararası şirketlerine dönüştü. Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirler, yeni icatlar, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıkıyor. Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız.
20 yıl öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkûm olmamak için, yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgârımızla doldurmalıyız.