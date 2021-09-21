İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST katılımcılarını eşi ve kızıyla birlikte selamladı | Video

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST katılımcılarını, eşi Sümeyye Erdoğan ve kızları Canan Aybüke Bayraktar ile birlikte selamladı.

Bayraktar TEKNOFEST ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Değerli Bakanlarımız, Kıymetli Paydaşlarımız, Ekranları başında Teknofest'i takip eden aziz milletimiz, Ve tam bağımsız Türkiye'nin geleceği olan genç kardeşlerim, Teknofest'in 4. yılında yine sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz.

Geçtiğimiz yıllarda Teknofest için yola çıkarken bir hayalimiz var diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz. Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalimizi yarışmalarımıza başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletimizle paylaşıyoruz. Aynı zamanda gençlerin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz.