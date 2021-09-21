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Haberler Galeri İHA'ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST'te Aziz Sancar sürprizi
Giriş Tarihi: 21.09.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 13:53

İHA'ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST'te Aziz Sancar sürprizi

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, 2020 yılında test uçuşlarında başarı olmuştu. Öte yandan Sabah.com.tr ekibi TEKNOFEST'te katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Festivalde Türkiye'nin önemli savunma sanayi araçları görücüye çıkarken, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar da TEKNOFEST'e katılacak.

ERKAN SEVENLER
ABDULHAY SELİM DÜNDAR
İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük ses getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürprizle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sabah.com.tr ekibi festivale katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

SABAH.COM.TR İHA'LARIN KONTROL İSTASYONUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı/silahlı insansız hava aracı (İHA/SİHA) üreticisi Baykar'ın ürettiği, araçların ve üzerlerindeki faydalı yüklerin komuta edildiği yer kontrol istasyonu TEKNOFEST'te yerini aldı.

TEKNOFEST'teki yer kontrol istasyonuna, gençlerden yoğun ilgi | Video

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İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST katılımcılarını eşi ve kızıyla birlikte selamladı | Video

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST katılımcılarını, eşi Sümeyye Erdoğan ve kızları Canan Aybüke Bayraktar ile birlikte selamladı.

Bayraktar TEKNOFEST ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Değerli Bakanlarımız, Kıymetli Paydaşlarımız, Ekranları başında Teknofest'i takip eden aziz milletimiz, Ve tam bağımsız Türkiye'nin geleceği olan genç kardeşlerim, Teknofest'in 4. yılında yine sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz.

Geçtiğimiz yıllarda Teknofest için yola çıkarken bir hayalimiz var diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz. Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalimizi yarışmalarımıza başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletimizle paylaşıyoruz. Aynı zamanda gençlerin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz.

İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

"YAPTIĞINIZ HER İŞİN ÖZGÜN VE SİZE AİT OLMASINI ÖNEMSEYİN"

Değerli genç kardeşlerim; Mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de, etikten ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edip, azimle çalışmaya devam edersek, Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz.

Kıymetli ziyaretçilerimiz; Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz aldıkları yatırımlarla büyük değerlere ulaşıyor.

"HER FIRSATI GİRİŞİMCİLERİMİZE SUNMALIYIZ"

Çok değil yaklaşık 20 yıl önce garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler, dünyanın en güçlü uluslararası şirketlerine dönüştü. Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirler, yeni icatlar, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıkıyor. Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız.

20 yıl öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkûm olmamak için, yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgârımızla doldurmalıyız.

İHA’ların kontrol istasyonu görüntülendi! TEKNOFEST’te Aziz Sancar sürprizi

"DEDELERİMİZİN BİLGE RUHU TEKNOFEST…"

Hayal, fikir, inovasyon dediğimizde hep yeni şeyler söylemeliyiz. Ne diyor bu toprakların bilge ismi Mevlana; "Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım." O nedenle bugün, yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir… Değerli gençler ve aziz Milletimiz; Teknofest bir ruh! Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu Teknofest… Hatta bazen, torununu izlediğinde, güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin, dedelerimizin bilge ruhu Teknofest… 7'den 77'ye al bayrağımızı en yukarıda göreceğim diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu Teknofest…

Kıymetli kardeşlerim; Teknofest, kardeşliğimizin pekiştiği, birbirimizi tanıdığımız dev bir platform. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler, birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle Teknofest'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde ortak ülkümüze, tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği… İmkânları farklı olabilir ama bize düşen onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dâhil etmek olmalı… Fırsat eşitliği sağlamak, dünyada teknolojiye katılımı çok düşük olan genç kızlarımıza da imkân vermek önceliğimiz olmalı…

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