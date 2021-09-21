Selçuk Bayraktar, gençlerin "selfie" isteklerini geri çevirmedi | Video

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük ses getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar kendisiyle konuşmak, fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerin bu isteklerini kırmadı.