TEKNOFEST heyecanı devam ediyor! Selçuk Bayraktar: "Tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaşıyoruz" | Video

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük ses getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada "Tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaşıyoruz" diye konuştu.